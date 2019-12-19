Kayseri'de polisi şehit eden sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
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Kayseri'de polisi şehit eden sanık yeniden yargılanacak

6 saat önce

Kayseri'de kimliğini kontrol etmek isteyen polis memurunu tüfekle şehit eden ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık, yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kayseri'de polisi şehit eden sanık yeniden yargılanacak, System.String[]

Kayseri'de kimliğini kontrol etmek isteyen polis memurunu tüfekle şehit eden ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık, yeniden hakim karşısına çıkacak.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde 5 Şubat'ta kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuru İlhan Odabaşı'nı av tüfeğiyle şehit eden Mustafa Develi hakkında Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı, eksik soruşturma gerekçesiyle bozdu.

Dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülecek.

Silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan polis memuru İlhan Odabaşı, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 25 gün sonra şehit olmuş, cinayet zanlısı Develi'ye 16 Temmuz'daki duruşmada "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit"ten 2,5 yıl, aynı olayda polis memuru Şeref Kurt'u yaralamaktan 4 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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