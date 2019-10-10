Son Dakika Haberleri: Kayseri'de sabah namazında 'fetih suresi' okundu
Son Dakika Güncel Kayseri'de sabah namazında 'fetih suresi' okundu

Kayseri'de sabah namazında 'fetih suresi' okundu

43 dakika önce

KAYSERİ'de, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Kayseri'de sabah namazında 'fetih suresi' okundu, System.String[]

KAYSERİ'de, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Kayseri'de tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. Merkez Kocasinan İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Garipdost Camii'ne gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için ellerine semaya kaldırıp, dua etti.


Barış Pınarı Harekatı, Kayseri, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:12 Kaynak: DHA
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