Kayseri'de sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını bildirdi.

Taş, yazılı açıklamasında, geçmişten bugüne toplum sağlığının doktorlara ve sağlık çalışanlarına emanet edildiğini belirtti.

Sağlık personelinin gönülden çalıştığını anlatan Taş, şunları kaydetti:

"Her şartta sadece insanlık için insanların hayatını kurtarmak için hizmet başında olan sağlıkçılarımızın haklarını ödemek asla mümkün olmamıştır, olamaz da. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu olarak Kayseri'de günlerdir saat 21.00'de balkonlarımızdan alkışlarla destek verdiğimiz tüm sağlık personelimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Her zaman ve her şartta yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz."