Kayseri'de Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Sarıkamış şehitleri anıldı

04.01.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde düzenlenen programla Sarıkamış şehitleri anıldı.

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde düzenlenen programla Sarıkamış şehitleri anıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da anma programı düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türkiye idealini yaşatmak anlamına geldiğini ifade etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise programa yoğun bir katılımın olduğunu, vatandaşların bu programa sahip çıkmasının şehitlerin hatırasına, dolayısıyla vatana sahip çıkıldığının en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Programa, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Hacılar İlçe Jandarma Komutanı Abdullah Yıldız, Gençlik ve Spor Müdürü İl Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kamu kurumu müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sarıkamış, Hacılar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika

Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor İki dünya yıldızı birden Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu
Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Nefes kesen anlar THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Şırnak’ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi
Onlarca yolcusu vardı Alev alev yandı Onlarca yolcusu vardı! Alev alev yandı

19:33
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:27
Musaba 11’de oynayacak mı Domenico Tedesco’dan cevap
Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap
19:20
Thomas Reis: Fenerbahçe’ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 19:47:31. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.