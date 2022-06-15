Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu

15.06.2022 16:07
Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu

Kayseri'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Sevil Kutlu'yu öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan şahıs, emniyette cinayeti itiraf etti.

Kayseri'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Sevil Kutlu'yu öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan şahıs, emniyette cinayeti itiraf etti. İtiraf üzerine harekete geçen polis ekipleri, vadide yaptıkları aramada insana ait olduğu değerlendiren onlarca kemik parçası buldu. O anlar İhlas Haber Ajansı'nın dronu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet dedektifleri, bir televizyon kanalındaki programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olduğu öğrenilen Yusuf K.'yi gözaltına aldı. Yusuf K. ifadesinde, Sevil Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti.

60 POLİS ALANI DİDİK DİDİK ARADI

İtiraf üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis vadiye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu. Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu. Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

VADİ ŞÜPHELİNİN AİLESİNİN YAZLIK EVİNE YAKIN

Ayrıca, kemiklerin bulunduğu vadinin şüpheli Yusuf K.'nin ailesinin yazlığının bulunduğu Süksün Mahallesi'ne yakın olması dikkat çekti.

O ANLAR İHA'NIN DRONUNA YANSIDI

Öte yandan, ekiplerin kemikleri bulduğu an İhlas Haber Ajansı'nın dronu tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Ali Göç-İHA)

Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu
Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu
Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu
Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu
Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu
Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu

YORUMLAR
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Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu - Son Dakika

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