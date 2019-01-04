Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı 2 Liseliden 1'i Öldü

Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı 2 Liseliden 1'i Öldü

1 saat önce

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde okul çıkışında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan liseli 2 öğrenciden Mehmet Özer (14) yaşamını yitirdi, diğeri ise yaralandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde okul çıkışında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan liseli 2 öğrenciden Mehmet Özer (14) yaşamını yitirdi, diğeri ise yaralandı.

Olay, Akdam Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve Mehmet Özer ile arkadaşı Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışında evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Ali Tuğrul yaralandı. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yasin DALKILIÇ-KAYSERİDHA

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:34 Kaynak: DHA

Hacılar, Mehmet Özer, Kayseri, Güncel
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