Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 'Swinger' Operasyonunda 8 Kişi Adliyede

Kayseri'de 'Swinger' Operasyonunda 8 Kişi Adliyede

53 dakika önce

KAYSERİ'de sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 'Swinger' Operasyonunda 8 Kişi Adliyede, System.String[]
KAYSERİ'de sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada kullandıkları hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayarak birbirleriyle iletişim kurup, para karşılığında swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yapanları takibe aldı. Polisin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu belirlenen 5 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, aralarında boşanmış çiftlerin de bulunduğu 4'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Swinger yönetimiyle fuhuş yapan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden ağlarına düşürdükleri fuhuş için gelen yeni müşterilerinin ilişki görüntülerini kamera ile kayıt altına aldıkları ve bu şekilde haksız kazanç sağladıkları da saptandı. Şüpheliler Ç.M., E.K., Ö.B., R.Ö., H.K., A.A., M.A. ve Z.T., 3 gün süren sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:11 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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