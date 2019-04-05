Kayseri'de 'Swinger' Operasyonunda 8 Kişi Adliyede
53 dakika önce
KAYSERİ'de sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
KAYSERİ'de sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, sosyal medyada kullandıkları hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayarak birbirleriyle iletişim kurup, para karşılığında swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yapanları takibe aldı. Polisin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu belirlenen 5 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, aralarında boşanmış çiftlerin de bulunduğu 4'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Swinger yönetimiyle fuhuş yapan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden ağlarına düşürdükleri fuhuş için gelen yeni müşterilerinin ilişki görüntülerini kamera ile kayıt altına aldıkları ve bu şekilde haksız kazanç sağladıkları da saptandı. Şüpheliler Ç.M., E.K., Ö.B., R.Ö., H.K., A.A., M.A. ve Z.T., 3 gün süren sorgularının ardından Kayseri
Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:11 Kaynak: DHA
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