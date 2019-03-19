Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Terör Örgütü Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

Kayseri'de Terör Örgütü Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

37 dakika önce

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Terör Örgütü Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irakta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu S. Alkurdi ve Suriye uyruklu A.A. Alahmad, S.Ömer ve A.Hachamdu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

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