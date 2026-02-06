Kayseri'de TİS Görüşmeleri Sonuçlandı - Son Dakika
Kayseri'de TİS Görüşmeleri Sonuçlandı

06.02.2026 10:09
2 bin 500 işçiyi kapsayan yeni sözleşmeyle ücretler %47,57 artacak, sosyal haklar genişleyecek.

Kayseri'de Türk Metal Sendikası ile Demiryaka Holding işyerleri arasında yaklaşık iki aydır devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, işçinin yüzünü güldüren dev bir mutabakatla sonuçlandı.

2 bin 500 çalışanı kapsayan sözleşme ile ücretlerde büyük artış sağlanırken, sosyal haklarda da kazanımlar elde edildi. 5 Şubat 2025 itibarıyla imzalanan ve 2 yıl boyunca yürürlükte kalacak olan yeni sözleşme, kümülatif olarak ortalama yüzde 47,57 oranında zam öngörüyor.

Yeni dönemde işçiler sadece ücret artışıyla değil, hayat standartlarını yükseltecek pek çok yan hakla da desteklenecek. Sözleşmenin dikkat çeken kazanımları arasında ise şu maddeler olacak:

Ek ikramiye müjdesi: Mevcut ikramiyelere ek olarak 'yarım maaş' tutarında yeni bir ikramiye hakkı kazanıldı. Sağlık ve güvence: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası artık sözleşme kapsamında. Mutfak ve temizlik desteği: Gıda ve temizlik yardımı erzakları eklendi. Mesai artışı: Dini bayramlardaki mesai ücretleri yüzde 150 oranına çıkarıldı. Banka promosyonu: Promosyon ödemeleri resmen sözleşme maddesi haline getirildi. Sosyal destek: Taşınacak işçiler için 1 günlük ücretli taşınma izni tanımlandı.

"Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener"

Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Musa Erdem Solak, sürecin başarısında emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu zorlu ama verimli sürecin tamamlanmasında vizyonuyla bizlere liderlik eden Genel Başkanımız Sayın Uysal Altundağ'a; çalışanının emeğine değer vererek masada yapıcı bir tutum sergileyen Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necmettin Baktır'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener. Sözleşmemiz üyelerimize ve ailelerine hayırlı olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

