Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Kayseri'de son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 212 kişiden 38'i tutuklandı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Kayseri'de son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 212 kişiden 38'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, son 1 ayda yürütülen çalışmalarda 120 olayda 212 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlan kapsamında "uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından gözaltına alınan zanlılardan 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda 46 kilogram esrar, 27 gram eroin, 431 gram sentetik uyuşturucu, 43 bin 909 uyuşturucu içerikli ve 450 adet kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:08 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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