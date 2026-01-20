Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de bal dolu tenekelere gizlenmiş 10 kilo 250 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık H.A. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık savunmasında, 3 teneke balı İran uyruklu birine vermek üzere bir yakınından aldığını ve içinde uyuşturucu madde olduğundan haberi olmadığını iddia ederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 22 Nisan 2025'te kent girişinde durdurdukları bir araçta, narkotik köpeği eşliğinde yaptıkları aramada, bal dolu tenekelere su şişelerine konularak yerleştirilen 10 kilo 250 gram uyuşturucu maddeyi ele geçirmişti.

Gözaltına alınan H.A. (36) tutuklanmıştı.