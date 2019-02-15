Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
33 dakika önce
KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir eve düzenlenen operasyonda, 34 gram metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.
KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir eve düzenlenen operasyonda, 34 gram metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Melikgazi
ilçesi Konaklar Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, M.C.K. (24), H.A.Ç. (38), O.S. (26), H.E. (34), R.A. (27), Ö.S. (18) ve A.B. (30) uyuşturucu paketlerken, gözaltına alındı. Polisin evde yaptığı aramada 17 fişek halinde toplam 34 gram metamfetamin ve bonzai, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo, uyuşturucu paket ayrım aparatı ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:19 Kaynak: DHA
Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı
Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı
Son Dakika! Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi
Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek