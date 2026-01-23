Kayseri\'de Uyuşturucu Ticaretine Hapis Cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan biri kadın 2 sanık için karar çıktı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan C.B. ve İ.T.; Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar C.B. ve İ.T. ile avukatlarının katıldığı duruşmada güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyona katılan mahalle muhtarı da tanık olarak dinlendi. Kadın sanık C.P., suçlamaları kabul etmeyerek, 3 aydır suçsuz yere cezaevinde yattığını söyledi. İ.T. ise savunmasında, operasyon sırasında kapı önünde ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını belirterek, tek suçunun yanlış zamanda yanlış yerde olmak olduğunu söyledi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti sanıklarının suçunun sabit olduğuna karar vererek, C.P.'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezası, İ.T.'ye ise sucunun mükerrer olması nedeniyle 15 yıl hapis ve 150 bin TL adli para verdi. - KAYSERİ