Kayseri'de yabancı uyruklu öğrenciler iftarda buluştu - Son Dakika

Kayseri'deki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden 80 ülkeden yaklaşık 150 öğrenci, iftar programında buluştu.

Medeniyetlerin Burçları Derneği tarafından Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ'de (KCETAŞ) düzenlenen iftar programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Dernek Başkanı Ali Dursun, AA muhabirine, 10 yıldır yabancı öğrencilerle bir arada olduklarını söyledi.

Dursun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla Medeniyetin Burçları Derneğince Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerle birlikte akademi programları düzenlediklerini anlattı.

Farklı ülkelerin katılımıyla dernek binalarında iftar programı düzenlediklerini de vurgulayan Dursun, "Öğrencilerimiz genellikle İslam beldelerinden geldikleri için Türkiye'de kendilerini yalnız hissetmesin istiyoruz. İslam birliğinin ve kardeşliğinin görülmesini istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin dünya coğrafyasında güçlü bir ülke olduğuna değinen Dursun, 80 ülkeden 150 öğrencinin iftarda bir araya geldiğini dile getirdi.

Sri Lankalı öğrenci Rimshan Muhammet Refik ise iftar için aynı masada farklı ülkelerden gelen öğrencilerin bir araya geldiğini, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Kırgızistanlı İliias Seidiev de manevi anlamda bir aile gibi olduklarını kaydetti.

Program ney dinletisinin ardından sona erdi.