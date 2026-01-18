Kayseri'de Yapay Zeka Asistanı 'Mega' Hizmete Girdi

Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin mesai dışında vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermesi için devreye aldığı yapay zeka asistanı "Mega", çağrılara cevap veriyor, talepleri ilgili birimlere aktarıyor.

Melikgazi'nin kısaltması olarak "Mega" adı verilen yapay zeka asistanı, bir ay içinde 55 bin dakikanın üzerinde görüşme gerçekleştirdi, 8 bin talebi yanıtladı.

Belediye personelinin iş yükünü hafifleten "Mega", kurduğu iletişimle vatandaşların takdirini kazandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, belediye olarak 600 bin vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi.

Çağrı merkezlerine 24 saat boyunca talepler geldiğini belirten Palancıoğlu, deprem ve salgın gibi dönemlerde günlük 4 bini aşkın çağrı aldıklarını, personelin çağrılara yetişmekte zorluk çektiğini ve vatandaşların bekletildiğini anımsattı.

Akıllı belediyecilik kapsamında bu soruna yapay zeka ile çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Palancıoğlu, "Mega" adı verilen yapay zeka asistanının 1 ay önce devreye alındığını anlattı.

Akşamları ve hafta sonları telefonlara "Mega"nın cevap verdiğini ifade eden Palancıoğlu, şöyle konuştu:

"Hizmet kalitesini artırmış, çalışanlarımıza da destek vermiş olduk. Dolayısıyla çalışanlarımız da memnun, vatandaşlarımız da memnun. Özellikle gece 12'den sonra sabaha kadar güvenlik görevlileri taleplere cevap vermek zorunda kalıyordu ama şimdi 7 gün 24 saat 365 gün, her türlü hava şartında, tatil dahi olsa yapay zeka asistanı bütün taleplere cevap verip ilgili aktarmaları yaparak sorunun çözülmesine yardımcı oluyor. Yapay zeka da bu uygulamayla belediyemizde işe başlamış oldu. Artık bir personelimiz daha var, yapay zeka personeli."

"24 saatin neredeyse 15 saatinde yapay zeka hizmet veriyor"

Melikgazi Belediyesi AR-GE Müdürü Muzaffer Elgün de iletişim merkezindeki temel sorunlara odaklandıklarını, hizmet kalitesini artırmak amacıyla yaklaşık 5 aylık bir AR-GE sürecinin sonunda "Mega"yı oluşturduklarını söyledi.

"Mega"nın 100 bin kelimelik bir işlem hafızası bulunduğunu dile getiren Elgün, şunları kaydetti:

"Kurumumuza gelen su baskını, sosyal yardımlar, imar süreçleri gibi 1200 farklı konunun bulunduğunu saptadık. Bu 1200 konunun doğru şekilde, doğru birime aktarılması üzerine çalıştık. 'Mega' diye bir karakter oluşturduk. Hangi sorulara cevap vermesi gerekiyor, mizacı nasıl, iyi niyetli biri mi? Taziye çadırı isteyen bir vatandaşla su baskını yaşayan bir vatandaşa aynı şekilde davranamazdı. Önce bu karakteristiği oluşturduk. Sonrasında taleplerden oluşan bir iş ağını 'Mega'ya sunduk. 'Mega'yı bir santral operatörü gibi hizmete aldık."

Bir kurum operatörü oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Elgün, sadece talepleri alıp ilgili birimlere iletmesini değil, kurumla ilgili her soruya her an cevap verebilmesini de istediklerini dile getirdi.

"Mega"nın vatandaşı tanımasını istediklerini vurgulayan Elgün, "Örneğin bir vatandaşımız, 'Benim çocuğum şu anda kütüphanede mi?' diye sorduğunda, buna doğru cevap verebilecek bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an mesai saatlerinin dışında kullanıyoruz. Kurumumuzun iki WhatsApp hattı var. 17.30'dan sonra direkt 'Mega' karşılık veriyor. Santralde de 20.00'den sonra sadece 'Mega' devrede. 24 saatin neredeyse 15 saatinde 'Mega' aktif olarak vatandaşlarımıza hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.