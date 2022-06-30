Kayseri'de yaralı bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de yaralı bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedavi altına alındı

30.06.2022 13:53
Kayseri'de yaralı bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedavi altına alındı

Kayseri'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedaviye alındı.

Kayseri'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi ilçesinde boş bir arazide vatandaşlar tarafından bulunan yaralı atmacayı ve Kocasinan ilçesinde yaralı bulunan yavru kerkenezleri, gerekli bakım ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki veteriner hekimlere teslim etti.

Yaralı kuşlar, tedavileri tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yaralı bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de yaralı bulunan atmaca ve yavru kerkenezler tedavi altına alındı - Son Dakika
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