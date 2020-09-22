Kayseri'de yetiştirilen salçalık domatesler Türkiye'ye dağılıyor - Son Dakika

Kayseri'de yetiştirilen salçalık domatesler Türkiye'ye dağılıyor

Kayseri'nin İncesu ilçesinde ilk defa yetiştirilen salçalık domateslerin yetiştirildiği tarlayı ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Kayseri'de üretim desenlerini değiştireceğiz""Farklı çeşitler ile demonstrasyon kurmak istiyoruz"İncesu bölgesindeki üretim desenini...

Kayseri'de yetiştirilen salçalık domatesler Türkiye'ye dağılıyor, System.String[]

Kayseri'nin İncesu ilçesinde ilk defa yetiştirilen salçalık domateslerin yetiştirildiği tarlayı ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Kayseri'de üretim desenlerini değiştireceğiz"

"Farklı çeşitler ile demonstrasyon kurmak istiyoruz"

İncesu bölgesindeki üretim desenini değiştirmek istediklerini söyleyen Mustafa Şahin, "Yine İncesu ilçesinde, bölgedeki üretim desenlerini yavaş yavaş değiştirmeye başlıyoruz. Bu bölgede de sanayi tipi domates üretimi her geçen gün yaygınlaşmaya başladı. Geldiğimiz arazide, Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli üretim yapılmış. Şu anda da hasat dönemindeyiz. Zaten görüyorsunuz ki çok güzel verim alınmış. Önümüzdeki yıllarda da yine bu alanlarda bizim farklı çeşitleri, sanayi tipleri bu bölgeye getirip, bir demonstrasyon kuralım istiyoruz. Daha sonra da kendilerinin beğenmiş oldukları çeşitleri, yöreye adapte olmuş çeşitleri de hızlı bir şekilde dahil etmiş olacağız üretim trendimizn içerisine. Sanayi domatesi ülkenin salça ihtiyacını karşılamanın yanı sıra baktığımız zaman da Kayseri zaten kendine münhasır olarak ev tipi salçasını insanların kışın ihtiyaçlarını karşılama anlamında da kendisi yapıyor" dedi.

"Yeni ürün çeşitleri yatırımcıyı bölgeye getirecektir"

Domates üretiminde başarılı olunmasının ardından yatırımcıları bölgeye çekeceğini söyleyen Mustafa Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu bir dönem sonra muhtemeldir ki pazarlarda insanların kendi ihtiyaçlarını karşılamak anlamında da üretime devam edecek. Ben üreticimize teşekkür ediyorum. Ellerine emeklerine sağlık. Artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz, arkamızda kepçe ile domatesi toplayıp, tıra yükleyerek Kayseri'den Türkiye'nin birçok noktasındaki salça üretim tesislerine bir ürün sevki sağlanıyor. Bu da ardından şunu getirecektir, bu bölge içerisinde eğer sanayi tipi domates üretimini arttırabilirsek, o zaman bununla ilgili bir yatırımcı bu bölgeye gelecek. Dolayısıyla üreticinin cebine girecek para da artacak. Nakliyeye vereceğimiz parayı kendi bölgemizde salçalık ya da sanayi ürününe çevirme şansımız olacak. Çok da iyi bir verim var ama İlkbaharın ilk dönemlerinde gelen dolu yağışı bitkiyi bir sarsmış. Ona rağmen iyi bir bakımla toparlamışlar. Artık şu an gördüğümüz alan, tamamen bitmiş kısmımız bizim. Bundan sonra tüm hasadı yapıp tarladan çekileceğiz. Ben bereketli olmasını temenni ediyorum. İlimizdeki ürün çeşitlerinin, desenlerinin arttırılması ve geliştirilmesi için de İl ve İlçe Müdürlüğü olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." - KAYSERİ

Mustafa Şahin, Kayseri, İncesu, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de yetiştirilen salçalık domatesler Türkiye'ye dağılıyor - Son Dakika Ekonomi

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