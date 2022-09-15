Kayseri'de biri engelli iki kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

Kayseri 'de yolda yürüyen biri engelli iki kişiyi bıçakla yaralayan sanık, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

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