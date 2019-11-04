Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediyesi, Erkilet bölgesinde yaklaşık 16 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni parka, "Barış Pınarı" ismini verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı meclis toplantısında, Erkilet bölgesinde inşa edilen yeni parka, "Barış Pınarı" ismi verilmesi kararlaştırıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın yaşatılmasının son derece anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın

eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklarımızda, gönlümüzde taht kuran şehitlerimizin ve bu anlamlı harekatın isminin yaşatılarak geleceğe aktarılması konusunda gayret sarf ediyoruz."

Lösemi hastalarına "maskeli" destek

Melikgazi Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısında lösemiye dikkat çekmek için maske takarak destek verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mustafa Palancıoğlu, meclis tarafından şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız katacak gündem maddelerinin oy birliği ile onaylandığını belirtti.

Yatırımların hızlandığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hafta bilindiği gibi Lösemili Çocuklar Haftası. Buna istinaden tüm meclis üyelerimiz bu anlamlı günde farkındalık oluşturmak için maske taktı. Meclis üyelerime teşekkür ediyor, almış olduğumuz kararların hayırlı olmasını diliyorum."