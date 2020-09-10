Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte istişare ve koordinasyon toplantısı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, yeni tip koronavirüs de (Kovid-19) göz önünde tutularak Büyükşehir Belediyesinin yanındaki parkta gerçekleştirildi.

Koranavirüs ile mücadele konusunun ön plana çıktığı toplantıda, duyarlılığın artırılmasına yönelik çalışmalardan olumlu sonuç alınması üzerine bu alandaki çalışmaların artırılmasına ağırlık verildi.

Erkilet'te yol yapım çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Erkilet'te "Hıdırellez yolu" olarak bilinen bölgede çalışma başlatacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, barajın kıyısındaki köylerle ulaşımı da sağlayan yolun modern, güvenli ve konforlu hale gelmesi için çalışmalar 12 Eylül 'de başlatılacak.

Toplam 3 bin 800 metre uzunluğa sahip Erkilet Bulvarı üzerindeki Bülbülpınarı Caddesi ile 4580. Cadde arasındaki yolda yapım çalışmaları başlayacağından vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Kocasinan'da Kovid-19 denetimi

Kocasinan Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kaymakam İlhan Abay ve İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk ile birlikte Koronavirüsle mücadele kapsamında İstasyon Caddesi'ndeki işletmeleri ziyaret edip, denetimlerde bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar, esnafa sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarıyla ilgili hatırlatmada bulundu.