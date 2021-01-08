Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası ile Bünyan Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan Belediyesinde gerçekleşen imza törenine, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve Belediye Başkanı Özkan Altun'un yanı sıra işçiler katıldı.

Sözleşmenin 1 yılı kapsadığını belirten Çelik "Sözleşmeyle üyelerimizin aylık kazançlarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Sosyal haklarda, ikramiyelerde ve bayram yardımlarında artışa gidildi. Toplu sözleşmemizin yürürlük tarihinden doğan geriye dönük farkların ödenmesi hususunda da anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Özkan Altun ise toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, amaçlarının 2020'de yapılanları gözden geçirmek, 2021 yılında da neler yapılabileceği üzerine toplantılar yapmak olduğunu belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de yapılacak hizmetlerin, varsa eksik kalan hizmetlerin tamamlanması, yeni ihtiyaçların yapılması için görüşmeler gerçekleştirmek için ilçe ziyaretleri yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapılan hizmetler için ilçe belediye başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Kayseri'de birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu birlik ve beraberliğin Türkiye'ye örnek olduğunu, bütün Türkiye'de de aynı şekilde olduğunu biliyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. İnşallah 2021 yılı sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde geçer. Allah bize de 2021 yılında inşallah koronavirüsten kurtulmayı nasip etsin."

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin bozulmaması dileğinde bulundu.

Sarıoğlan ziyaretinin ardından Akkışla ilçesine geçen Başkan Büyükkılıç, Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıda mahalle muhtarları ve AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, muhtarların dilek ve taleplerini dinleyerek, 2021'de yapılacak olan yatırım ve hizmetleri masaya yatırdı.

Kocasinan'da 825 aile kentsel dönüşümle yeni bir eve sahip oldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 825 ailenin bu kışı sıcak bir yuvada geçirdiklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kocasinan'ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşümün gerekli olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da kentsel dönüşüm alanı toplam 4 milyon 207 bin 873 metrekare alanı kapsamaktadır. 1 milyon 500 bin metrekare alanda aktif olarak çalışma yürütüyoruz. Şu ana kadar teslim ettiğimiz konut sayısı 825 adettir. Gayretimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan'ı yenilemek ve Kayseri'ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu meclis üyelerine "Geri Dönüşüm Tesisi"ni gezdirdi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, meclis üyelerine "Geri Dönüşüm Tesisi"ni gezdirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis üyelerine tesis hakkında genel bilgi verilirken, atıkların nasıl işlendiği, geri dönüşüm kısmı ve ekonomiye katkısı anlatılarak yeni araç filosu tanıtıldı.

Melikgazi Belediyesinin çevreci çalışmaları ile örnek projeler ürettiğini aktaran Palancıoğlu, "2020 yılında yaklaşık 7 bin 500 ton geri dönüşüm atığı topladık. 4 bin 664 ton kağıt ambalaj, 835 ton plastik, 20 ton cam ambalaj ve 50 bin litre bitkisel atık yağ toplanmıştır. Bu sayede 93 bin 500 adet çam ağacının kesilmesi önlendi, 50 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesi önlendi. Yapılan geri dönüşüm ile ülke ekonomisine 8 milyon 500 bin lira katkı sağlandı." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 Aşı Kurulu oluşturuldu

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu, bilim insanlarından oluşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için aşı kurulu oluşturulmasını kararlaştırdı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, bilim insanlarının gönüllü katkılarıyla oluşturulacak kurul, resmi makamlarla iş birliği içerisinde çalışarak, dünyada ve Türkiye'de üretilen Kovid-19 aşılarına ilişkin gelişmeleri takip ederek, bilimsel veriler ışığında bilgilendirme çalışmaları yapacak.

Kurul, aşıların uygulama süreçlerinin izlenmesi, olması muhtemel bazı aksaklıkların önlenmesi ve giderilmesine yönelik etkinlikler de Tabip Odası Yönetim Kuruluna bilimsel danışmanlık yapacak.

Hiçbir resmi ve gayri resmi kurumla bağı olmayan kurulun şahıslarla, şirketlerle ve kurumlarla çıkar ilişkisi veya çatışma içinde bulunmayacak, halkın sağlığına ve bilimsel bilgiye sadakat içerisinde çalışacak.

Kurulda, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, Doç. Dr. Zafer Sezer, Doç. Dr. İlhan Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Benhur Çetin yer alıyor.