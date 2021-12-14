Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yukarı Develi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda, 2021 yılında yapılan yatırımlar değerlendirildi, 2022 yılında yapılacak hizmetler istişare edildi.

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, ilçeye yapılacak Develi Meydan Projesi'nin önemini bildiklerini, yeni ve eski terminal binası ile etap etap devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısına katıldı

Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Kayseri İl Binası'nda İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Büyükkılıç, merkez ve ilçelerde yapılan çalışmaları özetledi.

Her hafta sonu bir açılış ya da temel atma gerçekleştirdiklerini aktaran Büyükkılıç, "Ya ağa gölgesi ya dağ gölgesi. Bizim dağımız Erciyes, ağamız da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bence de doğru bir yaklaşım ve haklı bir yaklaşım. Allah bu iki güzelliği de elimizden almasın. Cenab-ı Allah büyüğümüze, Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin. Onun yol arkadaşı olmak, kaygısını gütmek insanlık adına bizim olmazsa olmazımız, en büyük şeref diye buradan paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Talas'ta TSE toplantısı

Talas Belediyesinin vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla her yıl Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan iç tetkik toplantısı başladı.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan bilgilendirme toplantısına Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, birim müdürleri ve tetkik görevlileri katıldı.

Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu Mehmet Ali Çetinkaya, her yıl iki kez iç tetkik toplantısı yaptıklarını, tetkiklerde hassas görevler, risk formları ve kalite hedefleri üzerinde durulduğunu belirtti.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Güngör ise kalite yönetim sistemini önemsediklerini, birimlerin, yönetmeliklerin değiştiğini, bununla beraber kalite yönetim sistemi süreçlerinin de güncellendiğini, bu güncellemeleri takip etmeleri gerektiğini kaydetti.