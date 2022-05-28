Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

28.05.2022 15:55
Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kurumlarında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tahsis edildiğini bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kurumlarında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tahsis edildiğini bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, kamu hizmetlerinde zamanlama ve sürekliliğin önem taşıdığını belirtti.

Melikgazi ilçesinin her geçen gün planlı şekilde büyüdüğünü vurgulayan Palancıoğlu, "Bu amaçla konusunda uzmanların çalışacağı yeni birimler tahsis edilmektedir. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tahsis edilerek çevre, temizlik ve geri dönüşümde daha etkin ve verimli kullanım, hizmetlerde kaliteyi artırıcı, mal ve hizmetlerin tasarruflu ve rasyonel kullanımı ve daha ekonomik hizmet sunulması amaçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Bilim Merkezi, TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, Azerbaycan'da başlayan TEKNOFEST'te katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, TEKNOFEST için Azerbaycan Bakü'deki festivale katıldı.

Festivalde Güneş Gözlemi ve Roboarena etkinliklerini gerçekleştiren bilim merkezinin beğeni topladığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, İklim Değişikliği, Azerbaycan, Kamu, Güncel, Son Dakika

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