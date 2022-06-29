Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Yönetim Toplantısı'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti il binasında İl Başkanı Şaban Çopuroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükkılıç, 2023 seçimleri için el ele, gönül gönüle çalışmaya ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Bu çalışmayı teşkilat ve yerel yönetimler olarak birlikte yürüteceklerini belirten Büyükkılıç, Cumhur İttifakı olarak hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmeden yollarına devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu ise 2023 Türkiye'sine yaklaşırken birlik ve beraberliğin tavan yaptığı günlerin yaşandığını ifade etti.

Tüm yerel yönetimlerde müthiş bir atmosfer olduğuna işaret eden Çopuroğlu, "Belediye başkanlarımız yüz aklarımız. İyi ki AK Parti var. İyi ki Cumhur İttifakı belediyeleri var. İyi ki belediye başkanlarımız bu kadar gayretli." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'tan Başhekim Koyuncu'ya ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, başhekimlik makamındaki ziyarette yaptığı konuşmada, Koyuncu'ya yeni görevinde başarı diledi.

Başhekim Koyuncu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah muvaffak oluruz. Allah hayırlı işler yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi ihalelerde 189 milyon lira gelir elde etti

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm alanı olan Ahievran Mahallesi'nde 2 konut arsası ile ticaret ve konut arsası için düzenlenen ihalelerde toplam 189 milyon lira gelir elde etti.

Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın daha çok değerlendiğini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye yatırım yapan herkesin kazançlı çıktığını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, asfalt çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir, Turgutreis ve Barbaros mahallelerine ulaşım sağlayan Oymak Caddesi'ndeki yol çalışmalarını inceledi.

Çolakbayrakdar, özellikle yaz döneminde asfaltlama çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Bütün mahallelerimizin eksiklerini giderene kadar çalışacağız." ifadesini kullandı.