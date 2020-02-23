Kayseri erciyes'te eşler arası 'artık çekilmez oldun' kızak yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri erciyes'te eşler arası 'artık çekilmez oldun' kızak yarışması - Son Dakika

Kayseri erciyes'te eşler arası 'artık çekilmez oldun' kızak yarışması

7 saat önce

Erciyes'te eşler arası 'Artık çekilmez oldun' kızak yarışmasıTÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde çiftlerin katıldığı 'Artık çekilmez oldun' yarışması yapıldı.

Erciyes'te eşler arası 'Artık çekilmez oldun' kızak yarışması

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde çiftlerin katıldığı 'Artık çekilmez oldun' yarışması yapıldı.

Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Artık çekilmez oldun' yarışmasına 20 çift katıldı. Yarışmada, erkekler, eşlerini 100 metre parkurda kızakla yokuş yukarı çekti. Ardından çiftler kızakla aşağıya kayarak, yarışmayı tamamladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada Hüseyin-Asena Özhüsrevoğlu çifti birinci oldu. Yarışma sonrası dereceye giren çiftlere çeşitli ödüller verildi.

'BU TİP ETKİNLİKLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'e gelenleri farklı farklı etkinliklere yönlendirdiklerini söyleyerek, "Kayakçıların dışında Erciyesimize gelen misafirlerimiz de var. Buraya gelenlerde burada güzel ve eğlenceli zaman geçirmek istiyorlar. Kendilerinin de içlerinde bulunduğu eğlenceli etkinlikler yapmaya gayret gösteriyoruz. 'Artık çekilmez oldun' yarışmasının da bu yıl 6'ncısı düzenliyoruz. Bundan sonra da bu tip etkinlikleri Erciyes'te yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yarışmaya katılan Necati Yılmaz ise, "İlk 30 metreye kadar iyiydi. Sonrasında dizlerimin dermanı kalmadı. Bitiş çizgisine atlayarak gelmeye çalıştım. Kızağı çevirip aşağı nasıl geldim bilmiyorum. Eşime 'Artık çekilmiyorsun' diyordum ama burada daha çok çekilmez oldu" diye konuştu.

Kayseri erciyes'te eşler arası 'artık çekilmez oldun' kızak yarışması

Kayak Merkezi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı
İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti! İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 22:27:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri erciyes'te eşler arası 'artık çekilmez oldun' kızak yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]