Kayseri erciyes'te eşler arası 'artık çekilmez oldun' kızak yarışması - Son Dakika

Erciyes'te eşler arası 'Artık çekilmez oldun' kızak yarışması

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde çiftlerin katıldığı 'Artık çekilmez oldun' yarışması yapıldı.

Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Artık çekilmez oldun' yarışmasına 20 çift katıldı. Yarışmada, erkekler, eşlerini 100 metre parkurda kızakla yokuş yukarı çekti. Ardından çiftler kızakla aşağıya kayarak, yarışmayı tamamladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada Hüseyin-Asena Özhüsrevoğlu çifti birinci oldu. Yarışma sonrası dereceye giren çiftlere çeşitli ödüller verildi.

'BU TİP ETKİNLİKLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'e gelenleri farklı farklı etkinliklere yönlendirdiklerini söyleyerek, "Kayakçıların dışında Erciyesimize gelen misafirlerimiz de var. Buraya gelenlerde burada güzel ve eğlenceli zaman geçirmek istiyorlar. Kendilerinin de içlerinde bulunduğu eğlenceli etkinlikler yapmaya gayret gösteriyoruz. 'Artık çekilmez oldun' yarışmasının da bu yıl 6'ncısı düzenliyoruz. Bundan sonra da bu tip etkinlikleri Erciyes'te yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yarışmaya katılan Necati Yılmaz ise, "İlk 30 metreye kadar iyiydi. Sonrasında dizlerimin dermanı kalmadı. Bitiş çizgisine atlayarak gelmeye çalıştım. Kızağı çevirip aşağı nasıl geldim bilmiyorum. Eşime 'Artık çekilmiyorsun' diyordum ama burada daha çok çekilmez oldu" diye konuştu.