Kayseri eski Garnizon Komutanı Yalçın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

Kayseri eski Garnizon Komutanı Yalçın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede adı 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay...

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede adı 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, savunmasında FETÖ ile hiçbir alakası olmadığını öne süren Yalçın'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede adı 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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YARGITAY, EKSİK SORUŞTURMA GEREKÇESİYLE BOZDU

Yalçın, geçen yıl 11 Temmuz günü verilen kararı, avukatı aracılığıyla Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi de hapis cezasını, 'eksik soruşturma' gerekçesiyle bozdu. Bozma ilamında, eksik soruşturmanın tamamlanmasını isteyen ceza dairesi, dosyayı yeniden yargılama için yerel mahkemeye geri gönderdi.

YENİDEN YARGILANIYOR

İsmail Yalçın'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sincan Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılan Yalçın, FETÖ ile hiçbir alakası olmadığını öne sürdü. Tutuklu sanık Yalçın, "Tam aksine bu yapı tarafından hedefte olan birisiydim. Bunu tüm delilleriyle mahkemenize sundum. Kimseye emir ya da talimat vermedim. 2016 yılından bu yana dosyaya giren yeni bir delil ya da tanık beyanı yok. Üç yıldır tutukluyum. Mağdur oldum. Benim mağduriyetimi gidereceğinize inanıyorum. Toplu iğnenin ucu kadar bu yapıya dahlim olsa, bunların hiçbirini söylemem. Tahliyemi istiyorum. Ek savunma için süre talep ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Duruşma savcısı, sanık Yalçın'ın önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla İsmail Yalçın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık ve avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.


Yargıtay, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri eski Garnizon Komutanı Yalçın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

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