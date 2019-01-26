Kayseri Gümrük Müdürlüğü Yöneticileri
43 dakika önce
Kayseri Gümrük Müdürü Salim Bayram ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Hasan Yıldırım ve Gümrük Muhafaza Kısım Amiri Ergün Tut, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
Kayseri
Gümrük Müdürü Salim Bayram ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Hasan Yıldırım ve Gümrük Muhafaza Kısım Amiri Ergün Tut
, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerinden dolayı Kayseri Gümrük Müdürü Salim Bayram ve beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri şehri bir ticaret şehri. Organize Sanayi bölgeleri ve Serbest bölgesinde üretilen birçok ürün dünyanın dört köşesine ihracat ediliyor. Bu ekonomik başarının bir iş kolu da tabii ki gümrük işlemleri olmaktadır. Gümrük işlemlerinin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde işlemi ihracatı dolayı ile üretimi ve istihdamı desteklemektedir. Dolayısı ile Kayseri Gümrük Müdürlüğü yönetici ve çalışanların büyük emekleri mevcuttur. Kayseri Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına başarılı çalışmalar diliyorum" diye konuştu.
Kayseri Gümrük Müdürü Salim Bayram ise, Melikgazi Belediyesi çalışmaları neticesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgelerinde ve Serbest Bölgesinde ulaşım kolaylığı, lojistik destek kolaylığı sayesinde keyifli bir gümrük çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.
Başkan Büyükkılıç, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü
dolayısıyla yapılan bu ziyaretin güzel işbirliklerinin önünü açacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:54 Kaynak: İHA
Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan 12 Bin Lira Tazminat Kazandı
Selfie Çekmek İçin Çıktığı Dağda Mahsur Kalan Suriyeli, 4,5 Saatte Kurtarıldı
Son Dakika! Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var
Kaynanasıyla Yaşadığı Yasak Aşk Ortaya Çıkınca Cinayet İşleyen Damadın Cezası Belli Oldu