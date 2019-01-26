Son Dakika Haberleri: Kayseri Gümrük Müdürlüğü Yöneticileri

Kayseri Gümrük Müdürlüğü Yöneticileri

43 dakika önce

Kayseri Gümrük Müdürü Salim Bayram ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Hasan Yıldırım ve Gümrük Muhafaza Kısım Amiri Ergün Tut, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Gümrük Müdürlüğü Yöneticileri, System.String[]
Kayseri Gümrük Müdürü Salim Bayram ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Hasan Yıldırım ve Gümrük Muhafaza Kısım Amiri Ergün Tut, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı Kayseri Gümrük Müdürü Salim Bayram ve beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri şehri bir ticaret şehri. Organize Sanayi bölgeleri ve Serbest bölgesinde üretilen birçok ürün dünyanın dört köşesine ihracat ediliyor. Bu ekonomik başarının bir iş kolu da tabii ki gümrük işlemleri olmaktadır. Gümrük işlemlerinin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde işlemi ihracatı dolayı ile üretimi ve istihdamı desteklemektedir. Dolayısı ile Kayseri Gümrük Müdürlüğü yönetici ve çalışanların büyük emekleri mevcuttur. Kayseri Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına başarılı çalışmalar diliyorum" diye konuştu.

Kayseri Gümrük Müdürü Salim Bayram ise, Melikgazi Belediyesi çalışmaları neticesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgelerinde ve Serbest Bölgesinde ulaşım kolaylığı, lojistik destek kolaylığı sayesinde keyifli bir gümrük çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla yapılan bu ziyaretin güzel işbirliklerinin önünü açacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

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