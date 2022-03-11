Kayseri Havalimanı şubat ayında 130 bin 460 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
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Kayseri Havalimanı şubat ayında 130 bin 460 yolcuya hizmet verdi

11.03.2022 10:11
Kayseri Havalimanı şubat ayında 130 bin 460 yolcuya hizmet verdi

Kayseri Havalimanı'ndan 2022 yılının şubat ayında 130 bin 460 yolcuya yararlandı.

Kayseri Havalimanı'ndan 2022 yılının şubat ayında 130 bin 460 yolcuya yararlandı.

Kayseri Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, şubat ayı istatistiklerini açıkladı.

Kayseri Havalimanı'nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 109 bin 763, dış hat yolcu trafiği 20 bin 697 oldu.

Şubatta toplam 130 bin 460 yolcuya hizmet verildi.

Geçen ay Kayseri Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 799, dış hatlarda 154 olmak üzere toplamda 953'e ulaştı.

Yük trafiği ise şubat ayında 1395 ton oldu.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Kayseri Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Havalimanı şubat ayında 130 bin 460 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Havalimanı şubat ayında 130 bin 460 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
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