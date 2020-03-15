Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu Açıklaması - Son Dakika
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Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu Açıklaması

6 saat önce

İkinci Amatör Küme C Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın maçında Cuma Uluçay Talasspor, güçlü rakibi Sosun Birlikspor'u 1-0 mağlup ettiSTAT: Argıncık 2 No'lu SahaHAKEMLER: Erdem Sarıaslan xxx, Yusuf Adsalmış xxx, Oğuzhan Döner xxxCuma Uluçay Talasspor: Fatih Karademir xxx, Akif Toy xxx,...

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu Açıklaması, System.String[]

İkinci Amatör Küme C Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın maçında Cuma Uluçay Talasspor, güçlü rakibi Sosun Birlikspor'u 1-0 mağlup etti


STAT: Argıncık 2 No'lu Saha


HAKEMLER: Erdem Sarıaslan xxx, Yusuf Adsalmış xxx, Oğuzhan Döner xxx


Cuma Uluçay Talasspor: Fatih Karademir xxx, Akif Toy xxx, Engin Yakut xx, Hüseyin Saltık xxx, Erdem Temir xx, Furkan Şanlı xx, Enes Eskici xx (Dk. 73 İbrahim Fındıkçı x), Ayhan Aslan xxx (Dk. 90 Esef Akdere ?), Adem Yönel xxx, Harun Aydın xxx, Nihat Gezici xx (Dk. 78 Ferhat Ateş x)


Sosun Birlikspor: Hasan Anıl Tekin xx, Dursun Yavuz xx, Birkan Çelik x, Fatih Aslan x, Mustafa Türk xx, Engin Üçel xx (Dk. 80 Şenol Özkan x), Onur Dökmeci xx, Serhat Menekşe x (Dk. 58 Gökhan Demirkol x), Murat Tahmaz xx, Faruk Sarıkaya x (Dk. Doğan Adıyaman x), Cafer Eroğlu xx


GOL: Hüseyin Saltık (Dk. 12) (Cuma Uluçay Talasspor) - KAYSERİ

Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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