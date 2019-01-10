Son Dakika Haberleri: Kayseri İntihara Kalkışan Kişiyi Emniyet Müdürü İkna Etti

Kayseri İntihara Kalkışan Kişiyi Emniyet Müdürü İkna Etti

1 saat önce

İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna ettiKAYSERİ'de, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan Mesut Y'yi (44) İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ikna etti.

İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti

KAYSERİ'de, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan Mesut Y'yi (44) İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ikna etti.

Kayseri'de işsiz olan Mesut Y. iş için görüştüğü yetkililerden olumlu yanıt alamadığını öne sürerek merkez Kocasinan ilçesi Ahmetpaşa Caddesinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Mesut Y'nin atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. Mesut Y. işsiz olması nedeniyle sıkıntılar yaşadığını belirterek, cebinden çıkardığı 20 TL ve cüzdanı yere attı. Vatandaşlarda olay yerine toplanarak meraklı gözlerle Mesut Y'yi izledi. Görevliler tarafından ikna edilememesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular geldi. Apartmanın çatı kısmına çıkan Müdür Kulular, burada Mesut Y. ile konuştu. Müdür Kulalar, yaklaşık 10 dakika süren çabasının ardından Mesut Y.'yi bulunduğu yerden indirdi. Emniyet Müdürü Kulular, ikna ettiği Mesut Y.'yi sıkıntılarını anlatması için daha sonra Vali Şehmus Günaydın ile görüştürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:48 Kaynak: DHA

Ahmetpaşa, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa
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