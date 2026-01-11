Kayseri-Kahramanmaraş Yolu Kar Nedeniyle Kapatıldı

Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, şiddetli kar yağışı nedeniyle tır ve çekici tipi araçların geçişine izin verilmiyor.
Kar lastiği bulunan binek araçların geçişine ise kontrollü olarak izin veriliyor.
