Son Dakika Haberleri: Kayseri Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Kayseri Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı

16 dakika önce

Kayseri Kalesi'nde bir süredir devam eden restorasyon ve inşaat çalışmaları tamamlandı.

Kayseri Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Kayseri Kalesi'nde bir süredir devam eden restorasyon ve inşaat çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kayseri Kalesi'ni kültür ve sanatın merkezi haline getiriyor. Kalede bir süredir devam eden restorasyon ve inşaat çalışmaları sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin taşıdığı değerlerle adeta müze kent konumunda bulunduğunu ve Cumhuriyet Meydanı'nda beş medeniyetin izlerinin görülebildiğini ifade etti.

Kalenin, en önemli tarihi değerlerden birisi olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, bu önemli değerin artık şehre müze ve kültür sanat merkezi olarak hizmet vereceğini belirtti.


Kayseri Kalesi'nde başta restorasyon olmak üzere çok önemli ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tarihi Kayseri Kalesi'nin kültür sanat merkezi haline getirilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Arkeoloji Müzemiz, kale içindeki yeni ve modern müze alanına taşındı. Artık Kültepe'de çıkarılan önemli eserlerimiz Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi yerine Kayseri Kalesi'nde sergilenebilecek. Kayseri Kalesi'nin içerisinde bodrum ve asma katlarında yapılan Arkeoloji Müzesi'nin yanı sıra kütüphane, konferans salonu, kültür sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar, sanatçılar sokağı, sanat galerileri, açık oturma alanları, kafeler ve seyir alanları bulunacak. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'ni 28 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceğimiz programla tanıtacağız. Kalemizin resmi açılışını ise ekim ayında şehrimize teşrif edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacak."

Kayseri, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek
Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı TOKİ'nin ikinci indirim kampanyası başladı! Yüzde 22 indirim yapılacak Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:47:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]