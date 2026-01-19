Kayseri-Malatya ve Kahramanmaraş yolları kapandı

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri- Malatya ve Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolunda Pınarbaşı-Gürün arası, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda ise Pınarbaşı-Göksun arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. - KAYSERİ