Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri- Malatya ve Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolunda Pınarbaşı-Gürün arası, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda ise Pınarbaşı-Göksun arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3-sayfa › Kayseri-Malatya ve Kahramanmaraş yolları kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?