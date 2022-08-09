KAYSERİ'DE İKİ KARDEŞ, 500 YILLIK GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika
Üye Girişi

KAYSERİ'DE İKİ KARDEŞ, 500 YILLIK GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

09.08.2022 13:48

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde yaşayan Ahmet Gengeç (64) ve kardeşi Mahmut Gengeç (62), evlerinin önündeki kuyuya kışın doldurdukları kar kütlelerini yaz ayında kovalarla çekerek, sıcak havalarda serinliyor.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde yaşayan Ahmet Gengeç (64) ve kardeşi Mahmut Gengeç (62), evlerinin önündeki kuyuya kışın doldurdukları kar kütlelerini yaz ayında kovalarla çekerek, sıcak havalarda serinliyor. 500 yıllık geleneği sürdürdüklerini belirten Ahmet Gengeç, "Kuyumuza kışın kar koyarız. Yaz ayında bu sıcaklarda karın suyunu kullanırız. Biz dedelerimizden kalma bu geleneği devam ettiriyoruz" dedi.

Hacılar ilçesinde yaşayanların yaklaşık 500 yıl önce su ihtiyacını karşılamak için inşa ettiği bin 200 adet su kuyusu bulunuyor. Bu kuyulardan yaklaşık 300'ü günümüze kadar ulaşırken, 900'ü ise zamanla yok oldu. Su kuyuları kış döneminde Erciyes Dağı'ndan getirilen karlar ile dolduruluyor. Yaz ayı geldiğinde ise, kovalara doldurulan kar suları ilçe sakinlerini yaz döneminde serinletiyor. İlçede yaşayan Ahmet Gengeç ve kardeşi Mahmut Gengeç, 500 yıllık geleneği sürdürüyor. İki kardeş kışın doldurdukları kar kütlelerini, yaz döneminde su olarak içiyor. Erimeyen karlar ise, üzerine pekmez dökülerek tüketiliyor. Atalarından kalan geleneği sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirten Ahmet Gengeç, "Hacılar tarihlerle dolu bir ilçe. Bölgede 500 yıl önce yapılmış kar kuyuları bulunmaktadır. Bu kar kuyuları kış aylarında doldurulur, yaz aylarında ise afiyetle tüketilir. Artık kar kuyuları nostalji oldu. Yaz ayında bu sıcaklarda karın suyunu kullanırız. Biz dedelerimizden kalma bu geleneği devam ettiriyoruz. Yaz zamanı Hacılar'a gelen misafirlerimiz çok olur. Ayranımızı, pekmezimizi ve soğuk suyumuzu içmeden evlerine dönmezler" diye konuştu.

'KARLARI PEKMEZ VE SU OLARAK TÜKETİYORUZ'

Kışın kuyulara doldurdukları karı yazın su olarak tükettiklerini belirten Mahmut Gengeç ise, "Çocukluğumdan beri buradayım. Zamanında dedem bizi buralara getirir, kuyulardan çıkardığı suları bize ikram ederdi. O zamandan bu zamana kadar kuyularımızı boş koymadık, koymayacağız. Biz 500 yıllık bir geleneği sürdürüyoruz. Önceden bu kuyular bulunmaz nimetti ancak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneği sürdüren insanlar azaldı. Burada Erciyes Dağı ile yarışıyoruz. Erciyes Dağında kar varsa burada da var. Bizler bu karları ayran, pekmezli kar ve soğuk su olarak tüketiyoruz. Bu karları kış zamanı kürekler ile doldurup yaz zamanı tüketiyoruz. Bu geleneğimizi sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

YORUMLAR
500
Barajın kapakları açıldı, 7 kişi çayda mahsur kaldı Barajın kapakları açıldı, 7 kişi çayda mahsur kaldı Başkan Büyükkılıç, Hacılar'da Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne Katıldı Başkan Büyükkılıç, Hacılar'da Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne Katıldı
Kaynak: DHA

Hisarcık, Hacılar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE İKİ KARDEŞ, 500 YILLIK GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
14:10 5 yıllık görev süresi sona eren Hollandalı diplomat Türkiye'ye veda etti: Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:33:09. #1.11#
SON DAKİKA: KAYSERİ'DE İKİ KARDEŞ, 500 YILLIK GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş