KAYSERİ'DE İKİ KARDEŞ, 500 YILLIK GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde yaşayan Ahmet Gengeç (64) ve kardeşi Mahmut Gengeç (62), evlerinin önündeki kuyuya kışın doldurdukları kar kütlelerini yaz ayında kovalarla çekerek, sıcak havalarda serinliyor. 500 yıllık geleneği sürdürdüklerini belirten Ahmet Gengeç, "Kuyumuza kışın kar koyarız. Yaz ayında bu sıcaklarda karın suyunu kullanırız. Biz dedelerimizden kalma bu geleneği devam ettiriyoruz" dedi.

Hacılar ilçesinde yaşayanların yaklaşık 500 yıl önce su ihtiyacını karşılamak için inşa ettiği bin 200 adet su kuyusu bulunuyor. Bu kuyulardan yaklaşık 300'ü günümüze kadar ulaşırken, 900'ü ise zamanla yok oldu. Su kuyuları kış döneminde Erciyes Dağı'ndan getirilen karlar ile dolduruluyor. Yaz ayı geldiğinde ise, kovalara doldurulan kar suları ilçe sakinlerini yaz döneminde serinletiyor. İlçede yaşayan Ahmet Gengeç ve kardeşi Mahmut Gengeç, 500 yıllık geleneği sürdürüyor. İki kardeş kışın doldurdukları kar kütlelerini, yaz döneminde su olarak içiyor. Erimeyen karlar ise, üzerine pekmez dökülerek tüketiliyor. Atalarından kalan geleneği sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirten Ahmet Gengeç, "Hacılar tarihlerle dolu bir ilçe. Bölgede 500 yıl önce yapılmış kar kuyuları bulunmaktadır. Bu kar kuyuları kış aylarında doldurulur, yaz aylarında ise afiyetle tüketilir. Artık kar kuyuları nostalji oldu. Yaz ayında bu sıcaklarda karın suyunu kullanırız. Biz dedelerimizden kalma bu geleneği devam ettiriyoruz. Yaz zamanı Hacılar'a gelen misafirlerimiz çok olur. Ayranımızı, pekmezimizi ve soğuk suyumuzu içmeden evlerine dönmezler" diye konuştu.

'KARLARI PEKMEZ VE SU OLARAK TÜKETİYORUZ'

Kışın kuyulara doldurdukları karı yazın su olarak tükettiklerini belirten Mahmut Gengeç ise, "Çocukluğumdan beri buradayım. Zamanında dedem bizi buralara getirir, kuyulardan çıkardığı suları bize ikram ederdi. O zamandan bu zamana kadar kuyularımızı boş koymadık, koymayacağız. Biz 500 yıllık bir geleneği sürdürüyoruz. Önceden bu kuyular bulunmaz nimetti ancak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneği sürdüren insanlar azaldı. Burada Erciyes Dağı ile yarışıyoruz. Erciyes Dağında kar varsa burada da var. Bizler bu karları ayran, pekmezli kar ve soğuk su olarak tüketiyoruz. Bu karları kış zamanı kürekler ile doldurup yaz zamanı tüketiyoruz. Bu geleneğimizi sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)