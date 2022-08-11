Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda pompalı tüfekle vurulan B.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

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