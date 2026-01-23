Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Ekiplerin fabrikadaki çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?