Kayseri OSB'de Sanayici Memnuniyeti %97,8 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri OSB'de Sanayici Memnuniyeti %97,8

04.02.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı anketi sonuçlarına göre Kayseri OSB sanayicileri %97,8 memnuniyet oranı bildirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "2025 yılı Sanayici Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre sanayicilerin yüzde 97'yi aşan memnuniyet ortaya koyduğunu bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce başlatılan "Sanayici Memnuniyet Anketi" çalışmasının 2025 yılı verilerinin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Sanayicilerin sundukları hizmetlerin bütün olarak ele alındığı anket çalışmasında bir yılı daha başarı ile geride bıraktıklarını aktaran Yalçın, "Hızlı, doğru ve kaliteli hizmet sunma çabalarımızın sonuçları memnuniyet anketlerinde ortaya çıktı. Yüzde 97,8'lik memnuniyet oranı Kayseri OSB Yönetimi olarak bizleri gururlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Anket sonuçlarını, sanayiciye sunulan hizmetin kalitesinin çıtasını yükseltmeyi başardıklarının kanıtı olarak gördüklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen ve etki alanı sanayicilerimiz olan hizmetlerin yarattığı memnuniyet ölçümlerinin 2025 yılı sonuçlarını aldık. Sanayicilerimizle yüz yüze veya telefon yoluyla yaptığımız anketler sonucunda, hizmet aldıkları birimimizle ilgili sorun yaşayıp yaşamadıkları, aldıkları hizmetin yeterliliği, sonuca ulaşma süresi ve benzeri konulara ilişkin görüşlerine başvurduk. Aldığımız cevaplar ve elde edilen veriler, Kayseri OSB sanayicisine sunduğumuz hizmetin kalitesinin çıtasını yükseltmeyi başardığımızın kanıtıdır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri OSB'de Sanayici Memnuniyeti %97,8 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:23:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri OSB'de Sanayici Memnuniyeti %97,8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.