Kayseri OSB'de Sanayici Memnuniyeti %97,8

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "2025 yılı Sanayici Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre sanayicilerin yüzde 97'yi aşan memnuniyet ortaya koyduğunu bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce başlatılan "Sanayici Memnuniyet Anketi" çalışmasının 2025 yılı verilerinin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Sanayicilerin sundukları hizmetlerin bütün olarak ele alındığı anket çalışmasında bir yılı daha başarı ile geride bıraktıklarını aktaran Yalçın, "Hızlı, doğru ve kaliteli hizmet sunma çabalarımızın sonuçları memnuniyet anketlerinde ortaya çıktı. Yüzde 97,8'lik memnuniyet oranı Kayseri OSB Yönetimi olarak bizleri gururlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Anket sonuçlarını, sanayiciye sunulan hizmetin kalitesinin çıtasını yükseltmeyi başardıklarının kanıtı olarak gördüklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen ve etki alanı sanayicilerimiz olan hizmetlerin yarattığı memnuniyet ölçümlerinin 2025 yılı sonuçlarını aldık. Sanayicilerimizle yüz yüze veya telefon yoluyla yaptığımız anketler sonucunda, hizmet aldıkları birimimizle ilgili sorun yaşayıp yaşamadıkları, aldıkları hizmetin yeterliliği, sonuca ulaşma süresi ve benzeri konulara ilişkin görüşlerine başvurduk. Aldığımız cevaplar ve elde edilen veriler, Kayseri OSB sanayicisine sunduğumuz hizmetin kalitesinin çıtasını yükseltmeyi başardığımızın kanıtıdır."