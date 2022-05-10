Kayseri polisi aranan 587 kişiyi yakaladı, kayıp 87 kişiyi buldu - Son Dakika
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Kayseri polisi aranan 587 kişiyi yakaladı, kayıp 87 kişiyi buldu

10.05.2022 18:00
Kayseri polisi aranan 587 kişiyi yakaladı, kayıp 87 kişiyi buldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Nisan ayında yapılan çalışmalarda aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan 587 kişi yakalanırken, kayıp ihbarı yapılan 87 kişi de bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Nisan ayında yapılan çalışmalarda aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan 587 kişi yakalanırken, kayıp ihbarı yapılan 87 kişi de bulundu.

Edinilen bilgiye göre 1 - 30 Nisan tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 1 kasten öldürme, yağma ve mala zarar verme olayında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden ise 2 adet bıçak ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 3 gasp olayına işlem yapılırken yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ahlak Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 1'i cinsel içerikli suç, 24'ü kumar olayı olmak üzere toplam 25 adli olayda yakalanan 27 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Ayrıca fuhuş, kumar ve kabahatler kanunu çerçevesinde toplam 129 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi, fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 ev kapatıldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 11'i evden, 17'si işyerinden ve kurumdan, 8'i otodan, 26'sı açıktan, 18'i bisiklet ve elektrikli bisiklet, 4'ü diğer olaylar olmak üzere işlem yapılan 84 olayda yakalanan 91 şahıstan 11'i tutuklandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 122 bin TL değerindeki malzeme ise sahiplerine teslim edildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; 21'i oto, 22'si motosiklet hırsızlığı olmak üzere 43 olay meydana geldi. Çalışmalarda çalıntı olan 17 adet oto ile 14 adet motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 40 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 587 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 239'u tutuklandı.

Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda da; 5'i dolandırıcılık, 1'i resmi belgede sahtecilik olayı olmak üzere işlem yapılan 6 olayda 3 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık konularında da Cumhuriyet Savcılığınca gönderilen 28 ayrı olay ile ilgili talimat evrakının gereği yapıldı. Güven timlerince yapılan çalışmalarda 27 aranan şahıs yakalandı. Çalışmalarda 2,7 gram uyuşturucu madde, 238 adet tarihi eser ile 1 adet 90 bin TL değerinde sahte çek ele geçirildi. Vatandaşların, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara toplamda 6 bin 500 TL göndermeleri de engellendi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı alınan 93 şahıstan 87'si bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce; bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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Aranan 17 kişi yakalandı Aranan 17 kişi yakalandı Narkotik polisi Nisan ayında 216 şahsa işlem yaptı Narkotik polisi Nisan ayında 216 şahsa işlem yaptı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri polisi aranan 587 kişiyi yakaladı, kayıp 87 kişiyi buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri polisi aranan 587 kişiyi yakaladı, kayıp 87 kişiyi buldu - Son Dakika
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