Kayseri şehitleri terör saldırısının 5. yılında anılıyor - Son Dakika

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının 5. yılında, şehitler anıldı.

Şehitlerin aileleri, yaralanan askerler ve vatandaşların katılımıyla saldırının yaşandığı Talas Bulvarı'ndaki otobüs durağında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, törende yaptığı konuşmada, ülkeye, millete yapılan bütün saldırılar karşısında dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Bu hain saldırıyı asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Günaydın, "Şehit ailelerimiz her yıl geliyor, onlarla beraber oluyoruz. Hep beraber bu olayı unutmamak adına yapılan bu etkinliklere Kayseri olarak katılıyoruz. Ailelerimiz ile birlikte burada bulunuyoruz. Bizler bütün şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin de her zaman yanındayız. Onların emrindeyiz. Onların bizlere söyleyeceği her şey bizim için bir emirdir. Bizler onlar için varız. Aynı şekilde gazilerimiz için de her zaman onların yandayız ve emrindeyiz." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da terörle mücadelede ülkenin her köşesinde, sınır ötesinde etkin ve yetkili rol alan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığının her zaman onur ve gurur tablosu olduğunu, "ulaşılamaz, girilemez" denilen her noktada hainlerin inlerine girip teröristlere göz dahi açtırmadan terörle mücadelede canla başla görev yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin uzun zamandır terörle mücadelede başarı ile sona geldiğini belirten Yavuz, "Yedi düvele meydan okumuş bir devlet olarak 3-5 çapulcuya, vatan hainine vatanımızın tek karış toprağını vermedik, vermeyeceğiz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bu ülkenin en kıymetli emanetleridir. Onlara sahip çıkmak hepimizin en kutsal görevidir." dedi.

Gazilerden Mustafa Uçar da 17 Aralık 2016'da kaybettikleri 15 şehidi rahmet ve minnetle andığını belirterek gazilere de acil şifalar diledi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua okundu. Türk bayrakları ile donatılan ve şehitlerin resimlerinin de asıldığı durağa, il protokolü, şehit yakınları ve gaziler çiçek bıraktı. Bazı şehit ailelerinin duygusal anlan yaşadığı törenin ardından Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneği üyeleri de saldırının yaşandığı durağa gelerek Türk bayrağı açtı.

Terörle mücadelede etkin rol oynayan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkmak için Zincidere Mahallesi'ndeki tugayda halk otobüsüne binmişti. Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi yerleşkesi önündeki durağa yanaşan otobüsün yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.