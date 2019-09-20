Kayseri Şeker'den çiftçilere 'Panşeker kart' uygulaması

Kayseri Şeker Fabrikası, çiftçilerin küspe işlemlerini kolaylaştırmak için 19 ayrı noktada 'Panşeker Kart' ismiyle ATM uygulaması başlattı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla böyle bir uygulamanın yapıldığını belirterek, Kayseri Şeker ve Boğazlıyan fabrikalarımızda şuan 19 noktada hizmet vereceğiz. Bu uygulama 10 bin çiftçimizi ilgilendiriyor dedi.

Kayseri Şeker Fabrikası, Türkiye 'de şeker sektöründe bir ilki gerçekleştirdi. Çiftçilerin pancar küspe hesaplarına ulaşımını kolaylaştırmak için 'Panşeker Kart' uygulamasını hayata geçirdi. Kayseri, Yozgat, Sivas Tokat ve Nevşehir olmak üzere 5 farklı şehirde Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan 15 bin çiftçiye hizmet vermesi amaçlanan hizmette, ilk etapta, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları ile 12 bölge olmak üzere 10 bin çiftçiye kartları ulaştırıldı. Kartların hizmet vereceğ ATM'ler ise fabrikaların ve bölge müdürlerin girişlerinde yer aldı. Pancar çiftçileri, kurulan ATM'lerden pancar küspelerinin kontrolünü gerçekleştirebiliyor. Panşeker kart uygulaması, fabrika bünyesinde bilgi teknolojileri, ziraat ve malzeme ambarlarında çalışan 300 personelin 1 yıllık çalışması sonucu ortaya çıktı.

'SORUNU KÖKTEN ÇÖZMEK İSTEDİK'

Panşeker kart uygulaması hakkında bilgi veren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını vurgulayarak, Uygulamamız, 1 yıllık çalışmamızın sonucunda ziraat teşkilatımız ve malzeme ambarı personelimizle birlikte 300 personelin çalışmasıyla ortaya çıktı. Şuan küspe için kullanılan bir karttır. Çiftçilerimizin işini kolaylaştırmak amacıyla ortaya konuldu. Aynı zamanda bankaların ATM uygulamalarına benziyor. Fabrikaların veya bölge müdürlüklerimizin önüne bu cihazlardan koyuldu. Çiftçilerimiz bu küspelerini alacakları veya devredileceği zaman bu kart üzerinden ATM'lerde işlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecekler. Geçmişte küspeyle ilgili çeşitli spekülasyonlar oluyordu. Bir takım insanlar kartları taklit ediyorlardı. Çiftçi ile ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyordu. Bunu biz kökten çözmek istedik.İnanıyorum ki bunu başarıyla uygulayacağız diye konuştu.

'UYGULAMA ŞEKER SEKTÖRÜNDE BİR İLK'

Şirket bünyesinde çalışan kendi personellerinin projeyi hazırladıklarını belirten Başkan Akay, Şimdi küspeyle ilgili başladık ama çiftçilerimizin diğer işlemleri ile ilgili de bunu geliştirmek istiyoruz. Bu Türkiye'de ilk uygulamalardan bir tanesidir. Çiftçilerimiz bunu başarıyla uyguluyorlar. Bizim üç çeşit kartımız var. Birincisi çiftçi kartıdır. Küspe ile ilgili işlemleri bu karta yükleniyor. Çiftçimiz istediği zaman bunu tüccara devredebiliyor. Tüccar da devredilen bu kart üzerinden de küspesini temin edebiliyor. Aynı zamanda çiftçilerimiz başkaları vasıtasıyla küspelerini naklettirmek isteyebilirler. Biz buna da müteahhit kartı diyoruz. Müteahhit gelerek çiftçi adına küspesini alıp sevk edebiliyor. Burada ki işlemlerin temel özelliklerinden bir tanesi bedelsiz bir işlem olmasıdır. Kayseri Şeker ve Boğazlıyan fabrikalarımızda şuan 19 noktada hizmet vereceğiz. Bu uygulama 10 bin çiftçimizi ilgilendiriyor. İnanıyorum ki bunu başarıyla uygulayacağız.Bilgi işlem programını hazırlayan bizim kendi personelimizdir. Onların çıkartmış olduğu bir projedir. Bankamatikleri yapan aslında bizim bir çiftçimizdir. Bankalara yapan firmalarla arkadaşlarımız görüşmüşler. Onlar yüksek bedeller istemişler. Bizim çiftçimiz bankaların cihazlarından daha iyi bir şekilde bunu üretmeyi başardı. Bizim için uygun bir maliyette gerçekleşti.

Başkan Hüseyin Akay, bankamatiklerden satın almak isteyen diğer şeker fabrikalarının durumlarını olumlu karşılayabileceklerini ifade ederek, bankamatik sayılarını da arttırmak istediklerini söyledi.