Kayseri Şeker'den çiftçilere yönelik eğitim semineri - Son Dakika

Kayseri Şeker Fabrikası çiftçiler için eğitim seminerleri başlattı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 kampanya dönemi içerisindeki gerçekleştirilecek seminerlerin ilki Turhal Şeker Fabrikasında yapıldı.

Seminerde çiftçiler, sürdürülebilir tarım, damla sulama, pancar tarımında verim, toprakların korunması, toprak hazırlığı, şeker pancarı, ekim teknikleri, gübreleme ve bitki hastalıkları gibi konularda bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sürdürülebilir bir tarım sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli gelişmeleri çiftçiler ile paylaştıklarını belirtti.

Sürdürülebilirliğin tarımsal açıdan önemine dikkati çeken Akay, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin ve dünyanın geleceğinde tarımın çok önemli rolü var. Ben 2020 yılı içerisinde tarımın ve tarımla uğraşan kesimin çok daha değerli hale geleceğine inanıyorum. Dünya nüfusu her geçen gün artıyor. 2020 yılındayız ve 8 milyar gibi dünya nüfusundan bahsediliyor. Bu rakam 2050 yılında yaklaşık 10 milyar civarında olacak. 10 milyar olan dünya nüfusunu besleyebilmek için bitkisel ve hayvansal üretimin de iki katına çıkması gerekecek. İşte bu da verimli ve korunmuş topraklar ile yapılacak. Nasıl ki havayı ve suyu korumak için gayret gösteriyoruz, toprağı korumak için de aynı çabayı göstermeliyiz."

Seminere, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, genel müdür yardımcıları ve çok sayıda çiftçi katıldı.