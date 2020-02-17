Kayseri Şeker eğitim seminerleri sona erdi - Son Dakika
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Kayseri Şeker eğitim seminerleri sona erdi

7 saat önce

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından düzenlenen "eğitim, değerlendirme ve istişare toplantıları" sona erdi.

Kayseri Şeker eğitim seminerleri sona erdi, System.String[]

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından düzenlenen "eğitim, değerlendirme ve istişare toplantıları" sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 kampanya döneminde, Tokat kent merkezi ile Çamlıbel, Pazar, Niksar, Zile, Artova, Turhal ve Yıldızeli ilçelerinde eğitim ve değerlendirme toplantıları düzenlendi.

Sürdürülebilir Tarım Müdürü Gökhan Yavuz ve bölge müdürlerince verilen eğitimlerde, bölgenin tarımsal yapısı, pancar tarımında verim, toprakların korunması, münavebenin önemi, toprak hazırlığı, şeker pancarı ekim teknikleri, gübreleme, sürdürülebilir tarım, damla sulama, dörtlü karışım yem bitkisi ve tarımsal jips konularında çiftçilere bilgiler verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kendilerinin emanetçi olduğunu belirterek, şeker fabrikalarının asıl sahiplerinin çiftçiler olduğunu kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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