Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker, Pancar Çiftçisine Gübre Dağıtımına Başladı

Kayseri Şeker, Pancar Çiftçisine Gübre Dağıtımına Başladı

17 dakika önce

Kayseri Şeker, 2019-2020 Şeker Pancarı Kampanya dönemi için sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere gübre dağıtımına başladı.

Kayseri Şeker, Pancar Çiftçisine Gübre Dağıtımına Başladı, System.String[]
Kayseri Şeker, 2019-2020 Şeker Pancarı Kampanya dönemi için sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere gübre dağıtımına başladı.

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikaları ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere 27 bin ton amonyum sülfat, 27 bin ton kompoze olmak üzere toplamda 54 bin ton gübre dağıtılacağı belirtildi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2019-20120 Pancar kampanya dönemini kapsayan gübre dağıtımı ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Kayseri Şeker olarak biz çiftçimizin, pancar tohumunu toprağa atmasından üretmiş olduğu pancarı fabrikaya teslim edinceye kadar geçen kampanya süresi boyunca her zaman yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Gayemiz; çiftçimizi, namerde değil merde dahi muhtaç etmemektir. Bu çerçevede gübre ihtiyaçlarını da zamanında, yeterince, uygun özellikte ve en uygun şartlarda temin ediyoruz." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:37 Kaynak: İHA

Boğazlıyan, Kayseri Şeker, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi

Abdüllatif Şener'den Bomba İddia: Davutoğlu ile Gül Anlaşamadı Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 14:54:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker, Pancar Çiftçisine Gübre Dağıtımına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]