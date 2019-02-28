Kayseri Şeker, Pancar Çiftçisine Gübre Dağıtımına Başladı
17 dakika önce
Kayseri Şeker, 2019-2020 Şeker Pancarı Kampanya dönemi için sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere gübre dağıtımına başladı.
Kayseri Şeker
, 2019-2020 Şeker Pancarı Kampanya dönemi için sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere gübre dağıtımına başladı.
Kayseri, Boğazlıyan
ve Turhal
Şeker Fabrikaları ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere 27 bin ton amonyum sülfat, 27 bin ton kompoze olmak üzere toplamda 54 bin ton gübre dağıtılacağı belirtildi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay
, 2019-20120 Pancar kampanya dönemini kapsayan gübre dağıtımı ile ilgili şu açıklamayı yaptı;
"Kayseri Şeker olarak biz çiftçimizin, pancar tohumunu toprağa atmasından üretmiş olduğu pancarı fabrikaya teslim edinceye kadar geçen kampanya süresi boyunca her zaman yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Gayemiz; çiftçimizi, namerde değil merde dahi muhtaç etmemektir. Bu çerçevede gübre ihtiyaçlarını da zamanında, yeterince, uygun özellikte ve en uygun şartlarda temin ediyoruz." - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:37 Kaynak: İHA
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