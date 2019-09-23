Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta
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Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta

22 dakika önce

Kayseri Süper Amatör Küme ilk maçında Develispor, sahasında Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme ilk maçında Develispor, sahasında Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.


Stat: Develi İlçe Stadı


Hakemler: Burak Altınel xx, Levent Yeşilyurt xx, Erkan Kırçıl xx


DEvelispor: Abdulsamed Karakoyun xx, Mehmet Kahveci xx, Halil Yozgat xx, Orhan Şahin xx, Emre Öztürk xx, Erkan Atçı xx, Murat Sıvacı xxx, Okan Uçar xx, Mehmet Furkan Ağça xxx, İsmail Aydoğdu xx, Görkem Yiğit xxx


Kayseri Yolspor: Ergin İptaş x, Murat Şen x, Abdullah Aydilek x, Ümit Al x, Levent Karabacak x, Yusuf Yücel x, Batuhan Çelik x, Birhat Yağbasan x, Göktuğ Berathan Şeker x, Koray Tuna x, Yunus Güneri x


Goller: Murat Sıvacı dk 59, Mehmet Furkan Ağça dk 90(pen) (Develispor) - KAYSERİ

Yeşilyurt, Kayseri, Develi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:22 Kaynak: İHA
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