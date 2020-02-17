Kayseri Süper Amatör Küme 18. Hafta - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 18. Hafta - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme 18. Hafta

12 dakika önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 18. hafta maçında Demirspor'u 2-1 mağlup eden Kocasinan Ülküspor puanını 26'ya çıkarttı.

Kayseri Süper Amatör Küme 18. Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 18. hafta maçında Demirspor'u 2-1 mağlup eden Kocasinan Ülküspor puanını 26'ya çıkarttı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Deniz Apaçık xx, Serkan Yıldırım xx


Kocasinan Ülküspor: Furkan Avşar xxx, Mehmet Kurtuluş xxx, Talha Çoban xxx, Hasan Göğercin xxx, Harun Kahraman xxx, Okan Çetiner xxx, Furkan Önal xxx, Ali Püsküllü xxx, Erhan Vurdem xxx, Osman Rızvan xxx, Alperen Kısır xxx


Demirspor: Yusuf Satık x, Muhammet Hökelekli x, Emircan Koçer x, Sefa Akkaya x, Yasin Karaevli x, Behcet Ekinci x, Ebubekir Sain x, Batuhan Duran xx (Dk. 76 Alican Koçer x), Taha Kınacı x, Alper Durdu x, Kerem Doğan x (Dk. 70 Anıl Taş x)


Goller: Okan Çetiner Dk. 25, Erhan Vurdem Dk. 72 (Kocasinan Ülküspor), Batuhan Duran Dk. 40 (Demirspor) - KAYSERİ

Mehmet Altıparmak, Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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