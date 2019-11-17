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Kayseri Süper Amatör Küme

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluğun önemli adaylarından Gençlerbirliği, 9. hafta maçında Hacılar Erciyesspor'u her iki yarıda attığı goller ile 2-1 yenerek puanını 21'e çıkarttı.

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Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluğun önemli adaylarından Gençlerbirliği, 9. hafta maçında Hacılar Erciyesspor'u her iki yarıda attığı goller ile 2-1 yenerek puanını 21'e çıkarttı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Burak Altınel xx, Erkan Kırçıl xx, İzzet Samur xx


Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan xx, Erhan Karakaya xxx, Fazıl Burak Peker xx, Ozan Kaan Özdemir xx (Dk. 80 Cihan Oğuzman x), Aziz Çağlar Şahin xx, Hasan Pamuk xxx (Dk. 88 Salih Soylu x), Mustafa Atsız xx, Mustafa Karakaya xx, Erman Deveci xx, Selim Yağmur xx (Dk. 90 Umut Tunç x), Rafet Kayapınar xxx


Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu xx, Uğur Özdemir xx (Dk. 74 Süleyman Yasa x), Batuhan Çobanoğlu xx, Hüsamettin Sünger xx, Ebubekir Beydilli x, Mehmet Gençoğlu x, Mükremin Bayrak x (Dk. 55 Yusuf Karaboğa x), Burak Türkmen xx, Murat Mağara xx, Kasım Alıcı xx, Ahmet Emin Ayata x (Dk. 65 Samet Kaan Karaca x)


Goller: Ozan Kaan Özdemir Dk. 10, Hasan Pamuk Dk. 64 (Gençlerbirliği), Murat Mağara Dk. 80 (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:28 Kaynak: İHA
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