Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligde kalma yarışı veren Talas Anayurtspor, Kocasinan Ülküspor'u 4-0 yenerek son derece önemli üç puanı hanesine yazdırdı.

Kayseri Süper Amatör Küme, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligde kalma yarışı veren Talas Anayurtspor, Kocasinan Ülküspor'u 4-0 yenerek son derece önemli üç puanı hanesine yazdırdı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Suat Alptekin xxx, Furkan Ulu xxx, Fatihhan Ayar xxx


Talas Anayurtspor: Deniz Ülker xxx, Yaşar Atak xxx, Doğan Bilgin xxx, Abdulkerim Sain xx (Dk. 65 Umut Delice x), Önal Baykal xxx, İlker Karagöl xxx, Durmuş Tarım x (Dk. 13 Ekrem Kökoğlu xx), Mustafa Ekinci xxx, Furkan Karakaya xxx, Serkan Bektaş xxx, Kayhan Yılmaz xx (Dk. 70 Ahmet Sürmeli x)


Kocasinan Ülküspor: Furkan Afşar x, Mehmet Kurtuluş x, Talha Çoban x, Hasan Gögercin x, Harun Karaman xx, Okan Çetinerx, Furkan Önal x, Cengiz Eşme x (Dk. 58 Yakup Çilkaya x), Erhan Vurdem x (Dk. 76 Alperen Katır x), Osman Rızvan x, Muaz Guzay x (Dk. 80 Ali Püsküllü x)


Goller: Serkan Bektaş Dk. 45, Kayhan Yılmaz Dk. 62, Ekrem Kökoğlu Dk. 75, Furkan Karakaya Dk. 90 (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Talas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

DENİZLİ İş insanının otomobiline bombayı dayısı koymuş
Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'u keşfe çıktı Roy Keane'den De Gea'ya olay sözler: Onu öldürürdüm Daniel Sturridge'in ayrılığı İngiltere'de geniş yankı buldu

Son Dakika Haberleri
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:08:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]