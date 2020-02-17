Kayseri Süper Amatör Küme'de 18.hafta tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'de 18.hafta tamamlandı - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 18.hafta tamamlandı

6 saat önce

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 18.hafta tamamlandı, System.String[]

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor. 18.hafta 1 maç dışında tamamlanırken lider Esen Makina Belsinspor'un 2 puan kaybettiği haftada Özvatan Gençlikspor ile Develispor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.


İşte 18.haftada alınan toplu sonuçlar;


Kayseri Demirspor 1-2 Kocasinan Ülküspor


Trend Gayrimenkulspor 1-2 Kayseri Gençlerbirliği


Talas Anayurtspor 2-2 Buğdaylıspor


Kocasinan Şimşekspor 1-1 Esen Makina Belsinspor


Kayseri Şekerspor 4-3 Hacılar Erciyesspor


Kayseri Yolspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)


Özvatan Gençlikspor-Develispor (Ertelendi) - KAYSERİ

Mehmet Özet, Özvatan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:48 Kaynak: İHA
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