Kayseri Süper Amatör Küme'de 20.hafta tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'de 20.hafta tamamlandı - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 20.hafta tamamlandı

6 saat önce

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 20.hafta maçları dün oynandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 20.hafta tamamlandı, System.String[]

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 20.hafta maçları dün oynandı. Oynanan 5 karşılaşmada 19 gol atılırken, Esen Makina Belsinspor ile Kocasinan Şimşekspor haftayı hükmen galibiyetle kapattılar. İşte 20.haftada alınan sonuçlar;


Kayseri Şekerspor 5-1 Buğdaylıspor


Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Gençlerbirliği


Talas Anayurtspor 4-0 Kocasinan Ülküspor


Hacılar Erciyesspor 1-4 Develispor


Trend Gayrimenkulspor 0-1 Kayseri Yolspor


Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)


Esen Makina Belsinspor 3-0 Kayseri Demirspor (Hükmen) - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
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