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Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu

6 saat önce

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Demirspor, güçlü rakibi Argıncıkspor'u 2-1 yenerek lige üç puan ile başladı.

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Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Demirspor, güçlü rakibi Argıncıkspor'u 2-1 yenerek lige üç puan ile başladı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Tolga Selvi xxx, Esra Yılmaz xxx, Mustafa Boylu xxx


Argıncık Esnafspor: Burak Mutlu xx, Efe Gül xx, Adem Yılmaz *x, Emirhan Tahta x ( Dk. 49 Sedat Solak x), Taner Tak xx, Ali Balkan xx, Mehmet Tanrıkulu xx, Semih Üzel x, Ahmet Gökmen x ( Dk. 25 Serhat Mert x), Mustafa Çakır x ( Dk. 20 Burak Akkoyun xx), Ramazan Ozon x ( Dk. 59 Burak Keleş x)


Demirspor: Recep Özmen xx, Semih Arslan xxx, Eray Kara xxx, Emre Arslan xx, Berkay Uzun xx, Eren Sağdıç xxx, Umut Duran xx, Mehmet Baran xxx, Melih Bağcı xxx, Ömer İlhan xxx, Mustafa Durmuş Çelebi xxx


Goller: Burak Akkoyun Dk. 50 ( Argıncık Esnafspor ), Mustafa Durmuş Çelebi Dk. 28 ve 31 ( Demirspor ) - KAYSERİ

Sedat Solak, Kayseri, Futbol, EFE, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:13 Kaynak: İHA
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